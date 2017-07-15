台中妈祖会绕境 人龙绵延两公里 

（联合早报网讯）台中百年妈祖会今天（15日）展开祈安绕境，来自北港朝天宫、台中万春宫、台中乐成宫、新港奉天宫、彰化南瑶宫、梧栖朝元宫的六尊妈祖神尊，带领信众与上百阵头共约6000人出发绕境，循百年前绕行路线9.4公里，队伍绵延两三公里，护佑台中子民，重现妈祖会百年盛况。

自由时报报道，百年前“七妈会”驻驾台中40天，今年市府复刻盛况，六妈聚首，鹿港天后宫未出席，变成“六妈会”，今天一早展开绕境，台中市长林佳龙与六妈宫庙代表上香禀告献礼，点燃三响起马炮，恭迎妈祖起驾，庞大绕境队伍及阵头绕行旧市区，四面八方的信众也沿路集结随行，各宫妈祖阵头各显神通，互相较劲。

绕境队伍由北港朝天宫领队，出动弥勒团、太子团，台中万春宫请出白马坐骑为妈祖开路，乐成宫哨角队壮声势、敲锣吹奏迎驾，千里眼、顺风耳陪驾，彰化南瑶宫逾千人跟随，新港奉天宫有乐团随行，梧栖朝元宫压轴，各宫庙造型花车、锣鼓车、献花队、炸轿、艺阁等阵头，规模盛大，各具特色。

六妈绕境从台湾体育大学行宫、行经万春宫、台中火车站，中午驻驾乐成宫，六妈神尊成排，吸引信众大排长龙稜轿脚，挤满大庙埕，热闹万分，百年来难得一见，为台中百年妈祖会掀起高潮。

林佳龙说，六家百年宫庙共同绕境，阵势空前盛大，百年后再相会，希望走出平安与健康。民政局副局长卢政远说，下午绕境原路返回，这次六妈都是超两三百年历史宫庙，历史非凡。

台中百年妈祖会明天上午11点举行圆坛送神，下午神尊陆续请回，妈祖嘉年华的百年市集、街艺阵头汇演在台中公园羊灯区持续至晚间，最后一晚妈祖戏剧之夜由小青蛙剧团演出妈祖神话儿童剧。

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