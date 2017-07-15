国研中心主任：中国经济可能比预期更好

（联合早报网讯）2017年前五个月中国各项经济指标保持稳定，中国国务院发展研究中心主任李伟认为，2017年中国经济运行能够实现年初定的各项预期目标，甚至可能取得更好的效果。

中新社报道，李伟今天（15日）北京举行的第十三届中国工业论坛上说，一季度中国经济平稳增长，GDP增长6.9%，前五个月主要经济指标依然平稳，工业增加值、农业增加值比去年有小的提升，消费比重继续提高，新技术、新产业快速发展，质量和效益提升。

“从中长期看，中国经济正在进入转型下半场，经济增速下降空间明显收窄，在中高速增长平台企稳的条件不断积累，提质增效正在成为经济增长的主基调。”李伟表示。

李伟认为，2017年中国经济运行能够实现年初定的各项预期目标，甚至可能取得更好的效果。

“我国传统需求空间仍不足，但新的需求不断地涌现，需求潜力继续释放。”李伟说，共享单车、无人超市等新业态不断涌现，在这方面中国可以弯道超车，有很大发展空间。

李伟同时认为中国实体经济发展面临一系列困难，产能过剩和存量债务问题突出，综合生产经营成本上升，传统比较优势减弱，投资回报率逐年下降。

应对实体经济中存在的困难，李伟认为应完善体制机制，切实让市场在资源配置中发挥决定性作用。加快推进僵尸企业退出市场；鼓励企业兼并重组，推进国有企业混合所有制改革；培育新技术、新产品、新业态，保护知识产权；加大简政放权力度，加快构建对外开放新机制等。

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