浙江医疗资源往下沉 八成病人就医不出县

（联合早报网讯）中国省城医院人满为患，基层医院冷冷清清。这种医疗需求“上小下大”、医疗资源“上大下小”的局面如何破解？浙江率先试水，开展“双下沉”工程，大大提升基层医院的医疗条件和医疗水平，从根本上改变医疗资源错位局面。

人民日报报道，“双下沉”工程始于2012年，通过“医学人才下沉、城市医院下沉”，提升县域医疗卫生服务能力和群众满意率。浙江严格限制城市医院规模扩张，规定城市主城区内三甲医院不允许再添一张病床。大医院想“扩展地盘”，必须到基层医院去发展分院，主动与基层“攀亲”。

“紧箍咒”一念，效果立显：浙江省人民医院主动上门，与天台县人民医院等三家县级医院建立“全面托管”关系；浙江大学医学院附属邵逸夫医院与武义县人民医院确立了周期为10年的合作关系……截至目前，浙江15家省级医院、39家市级医院与122家县级医院开展合作办医，实现全省县（市、区）全覆盖。

“双下沉”重在人才的“下沉”，为了让专家安心沉下去，浙江省制定了诱人的“留人”政策：下沉医生在个人福利待遇、年终考核、评优和职称晋升等方面都有很多优待。现在，浙江每家县级医院平均都有10名城市三甲医院的专家常驻。

一边“沉下来”，一边“送上去”。仅2015年，浙江城市医院接收县级医院培训1859人次。一上一下间，县级医务人员的技术和管理水平得到普遍提升。

为从根本上改善基层医疗条件，浙江省每年安排2亿多元人民币资金，升级基层医院的“硬件”。记者在天台县人民医院采访时看到，一位村民正在接受数字减影血管造影机检查，检查医生介绍，有了这台先进的机器，病患的冠脉病变程度很快就能确诊。

针对不少群众去大医院就诊才踏实的心理，浙江用政策加以引导，推出差别化医保支付措施：县域医疗机构报销比例比市级医院高10%，比省级医院高20%。如今，在本地就医成为不少群众的首选。

“双下沉”措施得力，沉得实在，目前浙江县域医院就诊率平均达84.99%，手术台次增加37.7%，三类以上手术增加近25%。

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