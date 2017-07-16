31省市最低工资排名：上海第一 广西垫底

（联合早报网讯）2017年已经过半，全国多个省市已经上调了今年的最低工资标准。中新经纬客户端统计发现，截止7月15日，上海、天津、江苏、山东等11个省市及深圳上调了最低工资标准，其中，北京将在今年9月调整到位。数据显示，地方政府上调最低工资的步伐有所放慢，涨幅已经出现回落。

据中新网报道，最低工资标准，是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下，用人单位依法应支付的最低劳动报酬。

从今年4月1日起，上海将月最低工资标准从2190元上调至2300元，增加了110元。之后，各地陆续上调。5月1日，陕西第一档最低工资上调至1680元，二至四档分别为1580元、1480元及1380元。青海将原来的三档工资统一为一档，上调至1500元，平均增加240元。

6月1日起，山东、甘肃开始执行新的工资标准。虽然广东省今年尚未调整最低工资，但深圳在6月单独将标准调整为2130元，高出广东省第一档最低工资235元。7月，进入最低工资的密集调整期，天津、江苏、福建、贵州、湖南同时执行各自新的标准。

7月13日，北京市人社局宣布，将在9月上调最低工资标准，由目前的每月1890元调整为2000元。中新经纬客户端统计发现，截止7月15日，上海、天津、江苏、山东等11个省市及深圳上调了最低工资标准。

本轮调整后，月最低工资标准超过2000元的省份增加到3个，即上海、天津、北京，上海的最低工资标准最高，达到了2300元。同时，作为一线城市，深圳的最低工资标准一直领跑全国，早在2015年，深圳的最低工资标准就已经达到2030元，今年则上调至2130元，超过了天津和北京，仅次于上海。

中新经纬客户端统计发现，各省市最低工资标准相差较大。最低工资较高的地区，多为沿海经济发达地带，根据排名，上海、天津、北京、广东、江苏分列第一至五位。西南、西北、东北等地区的工资标准较低，西藏和广西排名垫底，广西第四档最低工资仅为1000元，不及上海的1/2，成为全国工资标准最低的地区。

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