暑假期间北京早高峰时间延后

（联合早报网讯）随着中国中小学进入暑假，北京工作日早高峰拥堵已明显缓解，最高峰时间延后至8时左右，部分环路的桥区节点交通压力仍保持较高水平。另外，随着尾号限行轮换，预计4和9限行的周三交通压力将较为突出。

据北京青年报报道，进入暑期，校园周边交通压力明显缓解，早高峰拥堵时间延后到7至10时，最高峰出现在8时左右；晚高峰时间仍为16至19时，18时左右最为拥堵。

早高峰期间，预计东三环南路、崇文门外大街、建国门外大街、肖家河桥、德胜门外大街、西三环中路、西直门北大街、复兴门外大街等路段易发生拥堵。

晚高峰期间，预计东三环中路、学院路、北三环中路、将台路、东四环北路、西三环北路、东四环北路、西三环中路等路段易发生拥堵。

同时，近期持续高温天气，市内各水系公园将成为公众消暑出游的首选，每周末都会迎来客流高峰。

北京周边省市的草原、海边、山区等旅游景点也将成为交通吸引因素，城区北部的京藏、京承高速和东部京哈、京津、京沪等高速公路通行压力较大。

京藏高速出京方向的关沟风景区、居庸关、八达岭森林公园周边，以及京银路出京方向的十三陵双龙山森林公园、虎峪风景区周边都有可能出现不同程度拥堵。预计出京流量高峰出现在8至10时。

京藏高速进京方向的潭峪沟隧道、居庸关隧道有可能出现拥堵、缓行的情况。预计流量高峰出现在15时至17时。

近期，京津、京沪高速进京方向交通压力始终较大，由京津、京沪高速驾车返京遇拥堵时，可以选择近期通车的京台高速绕行躲避拥堵。

京哈高速为前往海边游玩的主要通行道路。香河收费站、京沈高速跨线桥、宝坻服务区、卢龙服务区、秦皇岛北收费站可能出现拥堵、缓行的情况，建议市民出行时关注高速公路通行情况并及时调整路线。

此外，朝阳公园正在举办的夏日主题活动将吸引部分客流前往，高峰时段周边东三环、东四环、农展馆路、亮马桥路等道路可能出现缓行的情况。



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