香港700公里内 塔拉斯增强成热带风暴

（联合早报网讯）今日有狂风骤雨雷暴，而于香港约700公里范围内的热带低气压塔拉斯，已增强为热带风暴。香港天文台发出特別天气提示，预料塔拉斯会向西或西北偏西方向移动，于海南岛南部附近掠过，然后进入北部湾，并逐渐远离香港，强调对港没有直接威胁，但在副热带高压脊和塔拉斯共同影响下，今日南海北部风势较大，有狂风骤雨，提醒出海及进行水上活动的市民要留意天气变化。

据香港明报报道，上午8时，塔拉斯集结在三亚以南约80公里，预料向西或西北偏西移动，时速约18公里，于海南岛南部附近掠过，进入北部湾。



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