新疆今年将淘汰百余处小煤矿 化解产能过剩

（联合早报网讯）为加快煤炭工业结构调整，新疆今年将淘汰退出年产能30万吨以下的小煤矿109处，年产能937万吨，截至目前，已有105处小煤矿停产。

据新华社报道，为保障经济社会发展所需的煤炭供应，新疆根据煤炭供需及生产建设实际，批准了21处煤矿临时生产，并紧急调运煤炭供应南疆缺煤地区，解决因钢铁产量上涨所带来的焦煤供应紧张等问题。

据新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局的消息，经过近年来的煤矿资源整合及矿井升级改造，新疆煤矿数量已由“十二五”期间的350余处减少到2016年底的270处，但新疆煤炭工业的结构性矛盾依然突出。270处煤矿中，年产能30万吨及以上生产煤矿70处，总产能7552万吨；年产能30万吨及以下的生产煤矿200处，总产能1848万吨，小煤矿数量占全区煤矿总数的70％以上。

新疆是中国煤炭资源大区，煤炭预测储量达2.19万亿吨。近年来新疆积极实施优势资源转换战略，吸引大企业大集团进驻准东、哈密、伊犁等煤炭基地，建设大型煤炭煤电煤化工项目，煤炭工业实力不断增强。今年上半年，新疆煤炭产量6800万吨，同比增加12.27万吨，增幅0.18％。

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