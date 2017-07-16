陈敏尔在重庆领导干部会议上讲话：坚决清除“薄王”影响

（联合早报网讯）7月15日，重庆市召开领导干部会议。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长赵乐际宣布中央决定：孙政才同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务，陈敏尔同志任重庆市委委员、常委、书记。赵乐际强调，全市各级领导干部要高度自觉地把思想统一到中央决定精神上来，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要高度凝聚起重庆改革发展的共识和力量，把习近平总书记视察重庆时的重要指示和要求不折不扣落到实处。要高度负责地做好当前各项工作，立足本职、担当作为，切实把重庆的事情办好，让党中央放心、让全市人民满意。

据重庆日报报道，陈敏尔说，我坚决拥护、服从中央关于重庆市委主要领导调整的决定。中央决定由我担任重庆市委书记，这是党中央对我的信任和重托，我深感责任重大、使命崇高。我决心在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，团结带领市委班子成员，紧紧依靠全市干部群众，忠诚担当、恪尽职守、勤勉工作，扎扎实实办好重庆的事情，绝不辜负党中央的重托，绝不辜负全市干部群众的期望。

陈敏尔说，重庆区位优势突出、战略地位重要，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，党中央对重庆发展寄予厚望。党的十八大以来，市委、市政府认真贯彻中央决策部署，团结带领全市各族干部群众，扎实推进各项工作，取得了新的成绩。对这些在党中央正确领导下、在全市各级干部和广大群众共同努力下取得的成绩，要予以充分肯定并发扬光大。市第五次党代会回顾总结了过去五年工作，对决胜全面小康、开启社会主义现代化建设新征程作出了战略部署，我们对体现党中央精神、符合重庆实际、代表全市广大党员干部群众愿望的党代会报告精神，要认真抓好贯彻落实。在当前这个关键时刻，全市上下要旗帜鲜明讲政治，把坚决维护习近平总书记的核心地位作为第一位的政治要求，时时事事处处维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，高度自觉地把思想和行动统一到中央决定精神上来，提高政治站位，坚定政治立场，严守政治纪律，明辨大是大非，真正把“四个意识”内化于心、外化于行。要切实加强党的领导，坚定不移推进全面从严治党，严格落实管党治党的政治责任，聚焦党建主责主业，坚持正确用人导向，把好干部选出来、用出来、管出来、带出来，精准运用监督执纪“四种形态”，共同当好党内政治生态“护林员”，坚决防止出现“七个有之”的问题，坚决清除“薄王”案件的恶劣影响。要深学笃用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚决落实总书记视察重庆时的重要指示要求，在战略部署上“扣扣子”、在责任履行上“担担子”、在任务落实上“钉钉子”，把总书记的殷殷嘱托、市第五次党代会的美好蓝图落实在重庆大地上。要全力以赴做好当前工作，把思想统一起来，把力量凝聚起来，把责任担当起来，把各项工作任务落实下去，确保形成全市上下良好的政治局面，确保全年经济社会发展目标任务顺利完成。要密切关注防汛抗洪形势，加强地质灾害、山洪等隐患的排查排除，强化预警预报，做好应急应对，确保人民群众生命财产安全。

陈敏尔说，中央派我到重庆来，我就是重庆的一员。在今后的工作中，我将以身作则、率先垂范，按本色做人、按角色办事，做政治上的明白人，做工作中的实干家，带头坚定理想信念，带头严守党规党纪，带头贯彻民主集中制，带头增强能力素质，始终做到坚定清醒有作为，以实际行动向党和人民交上一份合格答卷。我坚信，有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的科学指引，有历届市委、市政府领导集体奠定的坚实基础，有全市干部群众的共同努力，我们一定能够把重庆的工作做好，不断开创各项事业的新局面，以新业绩新气象迎接党的十九大胜利召开。

重庆市委副书记、市长张国清表示：坚决拥护中央决定，这次市委主要领导的调整，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对重庆工作的高度重视和亲切关怀。全市各级领导干部要深刻领会中央决定精神，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总书记系列重要讲话精神和中央各项决策部署在重庆落地生根。全力支持陈敏尔同志的工作，凝聚起重庆改革发展的共识和力量。切实增强责任感和使命感，扎实做好当前各项工作。

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