中国海军辽宁舰航母编队返回青岛某航母军港

（联合早报网讯）完成跨区机动训练任务和赴香港参加中国解放军进驻香港20周年庆祝活动的海军辽宁舰航母航母编队，16日返回青岛某航母军港。

据央广网报道，经中国中央军委批准，辽宁舰编队6月25日从青岛某航母军港起航，参加跨区机动训练暨参加解放军进驻香港20周年庆祝活动。编队历时22天，先后航经渤海、黄海、东海、南海等海域，总航程4600多海里。跨区机动训练期间，编队围绕作战效能、短板问题，展开岸、海、空、潜攻防联合训练，连续转移多个海区，连续转换训练内容，连续转变训练对手，完成了多型舰载机舰基课目、实战背景下的编队协同、编队指挥所训练等内容，加强了官兵的作战素养，锤炼了机构的指挥能力，检验了相关的训法战法，取得了良好的整体训练效果。

编队于7月7日至11日停靠香港，先后在辽宁舰举行甲板招待会，与香港各界代表共同庆祝香港回归暨解放军进驻香港20周年；举行舰艇开放活动，累计5万余人次香港市民参观了航母辽宁舰和银川舰、济南舰、烟台舰3艘属舰；组织20名官兵与驻港部队官兵深入社区，前往香港亚洲妇女协进会何梁洁庭颐养之家护理院看望并慰问老人。这是中国大陆海军航母编队第一次停靠香港，是辽宁舰第一次面向公众开放，也是舰载战斗机第一次集中展示，在香港掀起了“海军热”和“航母热”。

据悉，辽宁舰编队将根据年度计划安排开展后续训练。

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