成都机场再遭雷雨困扰 目前已有9000人滞留

（联合早报网讯）今(16)晨一点半左右，中国成都双流国际机场再次遭受雷雨天气，这是成都机场继昨日凌晨遭受雷暴天气后，接续两天遭到极端天气的困扰。今晨的雷雨天气不仅导致昨日的航班受到影响，还引发航班延误的连锁反应，直接影响到今日航班正点，目前滞留旅客在9000人次以上。

据四川在线新闻网报道，雷雨天气持续到今早七点左右才基本结束，期间机场上空雷声大作，闪电频繁，并伴有强降雨，为确保航行安全，成都机场两次停航关闭，累计关闭时间近两个小时。致使昨天计划执行地航班有46个取消，33个备降重庆、西安、贵阳、昆明等机场，七个航班推迟到今天执行。

据了解，成都机场每日航班安排时间是从当日早上06：00至次日06：00。今晨的雷雨天气将受影响的航班波及到今日，加之今天航班总量较大，难以保证今日航班的正点起降。截至上午9点，今日已有104个出港航班延误，进出港航班仅执行110架次，仅占全天航班总量的12%，目前滞留旅客在9000人次以上，预计后续将有更多的航班延误或取消。

据民航气象部门预报，今日白天仅会出现小阵雨，然后转多云的天气，非常有利于航班的起降，所以滞留旅客不会等待太长时间。若今晚不再出现极端天气，可将今日航班全部执行完，预计滞留旅客在19点左右能疏散运送完毕。

雷雨发生后，成都机场发布了灾害性天气预警信息，轮休人员全部放弃休息，加入到对旅客的服务保障中。各航空公司及时设置了不正常航班服务台，为滞留旅客随时办理签转、退票等相关事宜。

对昨晚受影响航班的旅客，各航空公司均就近安排了宾馆住宿。今天，各航空公司将增加运能，加强对飞机的调配，加紧抢运滞留旅客。今晚成都机场将实行不打烊的保障措施，估计对明天成都机场的航班安排计划不会构成影响。

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