5000警力进驻 台北世大运维安高规格

（联合早报网讯）台北世大运即将到来，负责统筹维安的台北市警方，集成各单位约5000名警力，部署在选手村、比赛场馆等地，并准备防爆、反恐设备，遇到紧急状况，就能立即处理。

据台湾联合新闻网报道，世大运是国际重要赛事，各国好手都会参与，维安反恐成为重要工作，台北市警方为这次赛事维安统筹单位，与新北、桃园、新竹等各县市警方合作，预计开、闭幕同时会有2000警力负责，其余赛事期间，每日也会有3000警力轮班维持治安。

世大运组织委员会维安处长黄嵩琛说，除了场馆、选手村及媒体中心，到时开、闭幕、赛事周边交通管制、选手个人安危也是重点项目。

赛事期间，选手有可能利用空闲观光、游玩，因此，警方也会在西门町等人潮较多、重点观光景点加强警力巡查。

至于反恐部分，黄嵩琛表示，与台刑事局、中科院等不同单位合作，透过不断演练增强警方应变能力，也引进无人机拦截枪、车载式辐射侦检器、ETD嗅觉式爆裂物侦检仪及多功能防爆机器人等设备，借由训练有素的人力与科技，让赛事可以平安进行。

黄嵩琛指出，警力调度也与各单位协调，并由警专、警大学生担任志工，从旁协助，假使真的人力不足，也会向中央调度申请，警员不会有执勤过劳等问题，民众不须担心。

警方目前已进行过多次演练、会议，但仍不能掉以轻心，7月底前会模拟世大运开幕当天的开始到结束，做最后测试。

世大运8月19日至8月30日举办，选手村预计12日警力就会提前进驻，开幕日活动周边，也禁止车辆通行；目前较热门的棒球、羽球等项目售票情形良好，警方将列为维安重点。

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