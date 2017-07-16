港立法会议员梁国雄：若无法支付诉讼费要申请破产 无法再参选

（联合早报网讯）早前裁定被取消香港立法会议员资格的梁国雄、刘小丽等四人，日前尝试闯入会议室开会，但被大批保安阻止。梁国雄今日接受电视台访问时表示，不会再坚持进入会议室，因为港立法会用“人肉盾”阻挡。

据香港01新闻网报道，梁国雄直言，市民之前不知道议员被取消资格的严重性，但现在已意识到，虽然前晚的集会只有几千人，但在短时间呼吁下人数已算不错。他又形容，政府取消议员资格是变相的“政变”，改变了地区直选组別建制与泛民的分布，理论上建制派提出的议员议案和修改《议事规则》，都会很容易通过。

对于有人呼吁民主派议员“总辞”，瘫痪立法会运作，梁国雄指，总辞的意思是与政权决裂，再成立一个港人支持的政治实体，反问“如果总辞又选返进去，有什么意思呢？”

对于会否上诉，梁国雄直言是“钱的问题”，若继续上诉到最后要300万（港元，下同），而且还要应付这次审讯诉讼费，费用惊人，“如果不足够就要破产，一旦破产就没办法再去竞选”，表示希望未来四人筹款打官司，市民能踊跃捐款。

被问到会否放弃上诉，以换取政府能尽快进行补选，梁国雄指补选时间由政府决定，政府现时将梁游的议席空缺补选“无限期拖延”，就是为了在九龙西和新界东两区均有两席，有利建制派在两区取得一席。他认为，有议员空缺五个月是合理时间，2010年的“五区公投”都在议员辞职后五个月内举行，但青政二人议席出缺已近一年，是不合理做法。

对于未来的香港财委会会议，泛民应否通过新增的教育经常性拨款，梁国雄认为，“这么急的议案审议是无法通过的”，表示这是经常性拨款，政府要解释为何只有报读自资院校学士课程才有3万元津贴，而不是资助院校。

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