95后大学生开始步入社会：与待遇相比更注重自我成长

（联合早报网讯）前几年，中国的90后大量步入社会；而现在，95后也开始逐渐走出象牙塔，他们的收入如何、哪些专业成热门、职业发展中遇到哪些问题，值得关注。

据中国青年报报道，调查中，90/95后中九成人的月收入不过万，想要在毕业后真正实现经济独立，“穷”成了他们共同的感受。

数据显示，95后应届毕业生中一半人的月收入在5,000元以下，工作了3-5年的90后中有53%月收入处于5,000-10,000元之间。

虽然普遍收入较低，但90/95后并没有因此放弃对自我价值的追求。调查发现，30%的人毕业后没有直接进入企业或政府机关，而是选择间隔年、自由职业者或自主创业，这样的就业方式往往在短期内没有稳定或较高的收入保障。

“压力大”也常被吐槽，在被问及是否会愿意在竞争激烈的大公司或大城市工作时，选择的比例随着毕业年限的增加而显著下降；而选择在生活压力小的地方工作的比例则直线上升。毕业后，工作和生活的压力让这些90/95后也不可避免地变得越来越理性。

不过调查发现，压力的背后除了职场天然的丛林法则外，其实还源于新青年对自身的严格要求。在激烈的竞争下，他们在职场上表现得更加积极进取，毕业后平均1.4年就实现了晋升，而80、70后为2.3年。

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