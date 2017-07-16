中国国家邮政局：2018年年底前实现实名收寄信息化全覆盖

（联合早报网讯）中国国家邮政局早在2015年10月就已宣布“自2016年6月1日起正式施行快递实名制”。如今，一年多过去了，快递实名收寄仍存在困难。近日，国家邮政局表示力争在2018年年底前实现实名收寄信息化全覆盖。

据中国之声《央广新闻》报道，近年来，为落实相关法律和中央有关工作要求，各地各部门积极推动落实邮件快件实名收寄制度，但由于种种原因，实名制并未全面落实，快递公司与个人用户均有“难处”。

近日，国家邮政局市场监管司司长冯力虎表示将采取“总对总”的方式进行数据共享，按照试点先行、逐步推广的原则，在2018年年底前实现快递实名收寄信息化全覆盖。从今年4月起，在全国153个城市启动了实名收寄信息系统推广应用试点。明确了2017年完成实名收寄信息化率40%，2018年基本实现实名收寄信息化的总体目标。

国家邮政局在第三方评估的基础上，研究设计了《邮件快件实名收寄信息化解决方案》，指导网络型品牌企业开发了“企业版”实名收寄信息系统，研究开发了适用于区域型快递企业的“公共版”实名收寄APP。截至6月底，国家邮政局实名信息监管平台共接入邮政EMS、顺丰、“三通一达”、百世等主要品牌寄递企业数量达10家，占行业业务总量约90%。此外，冯力虎也指出了目前存在的问题与困难。一些地区工作部署之后，出于自身局部利益考虑，部分僵尸企业对分支机构和末端网点管控不力，内部尚未形成有效监督机制，企业主体责任落实不到位，个别企业信息系统建设缓慢，实名信息采集操作未嵌入生产作业流程、刚性约束不够。

下一步，国家邮政局将重点从加强工作统筹、大力宣传引导、严格推进落实、强化技术保障四个方面抓好实名收寄制度推进落实工作。

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