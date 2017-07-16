研拟设oBike借还区？ 柯文哲：现阶段不要停红黄线

（联合早报网讯）无桩共享自行车oBike争议不断，台北市政府研拟设置“借还区”限制借还区域，以便掌握车辆及修缮状况，不过外界质疑失去“随地借、随地还”的原意。对此，台北市长柯文哲表示，完全禁止也不对，共享经济是世界潮流，但不是说不用管理，现阶段总是不要停在红黄线，太离谱还是不能做。

据中时电子报报道，柯文哲说，共享经济是世界潮流，但要一个大家可以接受的范围，但是科技走在法律前面，“常常就是火烧屁股才立法。”总是要管理，柯文哲说，会尽速拟一个规则。他也强调，现阶段就是不要停在红黄线。

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