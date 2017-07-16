香港每三名女性就有一人曾于地铁遭非礼 但九成无报警求助

（联合早报网讯）香港民建联于今年6月26日至7月12日期间，就港铁性骚扰的情况，以及市民对港铁增设女性专用车厢的意见，用网上问卷调查898名12岁以上的市民，当中女性佔591位，而男性则有307位。

据香港01新闻网报道，在591名女性受访者中，发现当中近35%曾在港铁内遭人非礼或企图非礼，但逾九成没有报警求助，主要因为有近五成八的女性指难以举证，其次包括怕尴尬、怕事，甚至有1.9%认为无所谓。

至于男性，亦有46名受访者表示曾在港铁内遭人非礼或企图非礼。

接近八成女性认为，增设女性专用车厢能有效避免非礼事件，并有近54%建议在繁忙时间增设，有近四成的受访女性，则认为应全日建女性专用车厢；而有近七成男性认为，增设女性车厢有助避免非礼事件，以及近八成认为有助减低不必要的误会。

香港民建联妇女事务委员会主席葛珮帆表示，数据反映女性在港铁遭非礼不罕见，尤其繁忙时间，而大部分受害者选择哑忍，导致举报数字未能反映实际情况，呼吁乘客一旦遇上非礼，应立刻举报。又指曾联络港铁，但对方以不可能回应。

民建联副秘书长郑泳舜建议港铁应仿效其他地方，例如广深地铁、日本等地设置女性专用车厢，并于繁忙时间于首节及最尾一个车厢试行。另外，促请港铁在车厢装置闭路电视，作警戒之用。最后亦要求警方加强便衣人员巡逻，打击罪行。

民建联家庭事务委员会委员植洁铃指，曾于非繁忙时间在地铁被人“故意”触碰其胸部。而民建联妇女事务委员会副主席林心亷提醒市民，如怀疑被非礼，应立即大声呼喝，并向附近的乘客和警察求助。市民亦应时刻保持警觉，留意四周。

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