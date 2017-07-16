乐视否认贾跃亭在美有多栋别墅 称其是乐视汽车驻美办

（联合早报网讯）7月16日，乐视超级汽车回应媒体关于作为私人住所的报道称，上述说法存在曲解，所谓的贾跃亭私人房产实为三年前乐视汽车在美国创业初期陆续购买，并不属于贾跃亭个人，而是乐视汽车生态美国洛杉矶驻美办和接待办，此处临近乐视汽车研发总部。

据腾讯网报道，乐视超级汽车表示，上述误读使得贾跃亭“被富贵”，给乐视和贾跃亭造成了一定的舆论影响。乐视超级汽车还称，贾跃亭自2013年到美国进行汽车创业以来，从未有过任何家人到过此处居住。

以下是乐视超级汽车回应全文：

关于个别媒体把乐视汽车驻美办曲解为YT美国的家的声明

今日有媒体声称YT在美国洛杉矶南部拥有多处所谓的“豪宅”作为私人住所，曲解上述房产用途并引导其他媒体和公众去误读，让YT“被富贵”，给YT和乐视造成了一定的舆论影响，特此澄清如下：

1. 媒体提到的所谓YT私人房产，实为三年前乐视汽车在美国创业初期陆续购买，并不属于YT个人，而是乐视汽车生态美国洛杉矶驻美办兼接待办，此处临近乐视汽车研发总部，同时也是乐视汽车生态全球高管阶段性住所之一，为给全球非洛杉矶的汽车生态高管提供更好的生活居住条件。正因为乐视造车初衷就立志扎根美国，立志在洛杉矶整合全球顶级人才资源、顶级技术资源，以及推出真正具有变革性的完全自主研发的产品。

2. 上述房产也是乐视汽车中国高管来美出差和常驻美国的乐视汽车员工住所，因工作需要经常会有一二十名中国乐视高管轮流在LA工作，在节约出差成本的同时也便于在美员工与国内的协同工作，尤其是存在中美时差问题，中国白天是美国的晚上，通常需要中美视频会议，此处也成为乐视汽车生态美国第二工作点和会议室；

3. 个别媒体提到的所谓“这些房产主要为了YT家人从国内来美国度假”的说法更是无稽之谈，目前YT不仅没有在美国安家，也没有任何美国私人房产。YT自2013年到美国进行汽车创业以来，从未有任何家人到过此处度假居住，反而把全部个人资产都投入到乐视生态和乐视汽车的研发和运营当中；

4. 此外由于汽车研发制造需要大量资金，之前乐视汽车已经把上述房产全部质押，所获资金全部投入到汽车研发当中。

此外，乐视汽车感谢YT个人为乐视汽车生态所做的一切，也希望个别媒体不要将YT“被富贵”了。

乐视汽车一切按照既定战略有序推进中，希望媒体朋友们更多关注我们的技术和我们的产品。

乐视超级汽车

2017.07.16

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