陈敏尔看望重庆部分老同志 老同志：拥护中央决定

（联合早报网讯）《重庆晨报》7月16日报道称，重庆市委书记陈敏尔，市委副书记、市长张国清来到王鸿举、陈光国、邢元敏、张文彬、甘宇平、刘志忠家中看望慰问，代表市委、市政府感谢老领导老同志为重庆改革发展作出的重要贡献，询问他们的健康状况和生活情况，听取他们对全市工作的意见建议，衷心祝愿他们身体健康、暑期安康。市领导曾庆红、王显刚一同看望。

陈敏尔与老领导老同志交流时说，老干部是党和国家的宝贵财富。重庆经济社会发展取得的成绩，凝聚着老领导老同志的智慧和力量，饱含着老领导老同志的心血和汗水，任何时候都不能忘记。希望老领导老同志一如既往地关心支持市委、市政府的工作，为全市改革发展多提宝贵意见建议。有关部门要用心用情为老领导老同志做好服务保障工作，为他们创造更加良好的生活环境。

陈敏尔说，习近平总书记对重庆工作十分关心，对重庆发展寄予厚望。当前，重庆正处在全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程的关键时期，要深学笃用习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面落实总书记视察重庆时的重要指示要求，坚决贯彻中央决定精神，进一步统一思想、凝聚力量，把总书记的殷殷嘱托、市第五次党代会的美好蓝图落实在重庆大地上。要紧紧依靠全市广大干部群众，向老领导老同志虚心学习、诚恳请教，扎实做好各项工作，以实干实绩迎接党的十九大胜利召开。我们有信心、有决心，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在老领导老同志的关心支持下，通过全市干部群众的团结奋斗、共同努力，把重庆的工作做好，让党中央放心，让老百姓满意。

老领导老同志表示，中央对重庆市委主要领导调整的决定，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对重庆工作的高度重视和亲切关怀。他们坚决拥护中央决定，全力支持市委工作。相信在市委、市政府的正确领导下，经过全市干部群众的共同努力，大家心往一处想、劲往一处使，一定能够把重庆各项工作做得更好，不断开创全市经济社会发展新局面。

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