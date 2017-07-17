王岐山在人民日报刊文：十九大后巡视要更好发挥利剑作用

（联合早报网讯）中共政治局常委、中纪委书记王岐山在《人民日报》发表署名文章，强调全面从严治党，是十八届党中央管党兴党、治国理政的重大政治成就。贯彻党的十八届三中、四中全会精神，党中央修订颁布《中国共产党巡视工作条例》。六中全会对全面从严治党再动员再部署，党中央又一次启动修改巡视工作条例，再次印证全面从严治党永远在路上，党的十九大后，巡视工作要继续发扬光大、更好发挥利剑作用。

王歧山在这篇题为《巡视是党内监督战略性制度安排彰显中国特色社会主义民主监督优势》的文章中表示，巡视的权威来自于党中央。党的十八大以来，党中央根据世情国情党情深刻变化，把巡视作为党内监督战略性制度安排，确立巡视工作方针，决定实现一届任期巡视全覆盖。经过近五年的磨砺，巡视工作取得实践创新和制度创新双丰收，归其根本在于党中央旗帜鲜明、立场坚定、意志品质顽强、领导坚强有力。离开党中央的领导，巡视不可能发挥如此重大的作用、取得这么显著的成效。

文中列举中央巡视组的政绩指出，中央12轮巡视共处理来信来访159万件次，与党员干部和群众谈话5.3万人次，发现各类突出问题8200余个。山西系统性、塌方式腐败，湖南衡阳破坏选举案，四川南充和辽宁拉票贿选案等重大问题线索都是巡视发现的；十八届中央纪委执纪审查的案件中，超过60%的线索来自巡视。

文章指出，要“与时俱进深化政治巡视”。政治巡视要从厚植党执政的政治基础的高度辨析问题，查找政治偏差，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

文章还称，要正确把握政治与业务的关系。巡视发现的所有问题，无不反映出党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，根源在于党内政治生活不严肃不健康。有的搞政治虚无，丢掉理想信念宗旨；有的搞空头政治，把党中央的精神当口号，政治和业务“两张皮”问题突出。政治巡视首先要把好政治关，把政治和业务有机结合起来，善于从政治上发现问题、解决问题，把政治纪律和政治规矩摆在首位，督促被巡视党组织从“四个意识”上找差距，提高政治站位和政治觉悟，纠正落实党中央决策部署不坚决不到位问题，确保在思想和行动上同党中央保持高度一致。

除了“实现一届任期巡视全覆盖”，王歧山也强调“回头看”的作用，“回头看”体现党内监督的韧劲。巡视是政治体检，“回头看”就是政治复查，是与时俱进的新巡视、围绕政治的再巡视。“回马枪”杀出了威慑力，发现黄兴国、王珉等严重违纪违法问题线索，释放出“巡视不是一阵风”的强烈信号。

王歧山在文章最后强调，始终坚定“四个自信”。办好中国的事，关键在党，根本上要靠坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。面对的问题是长期形成的，解决起来必然要经历一个长期过程，政治巡视也将在实践中不断完善。只要我们保持坚强定力，敢于正视现实、直面矛盾，把党的自我监督和人民群众监督有机结合起来，就有信心跳出“其兴也勃焉，其亡也忽焉”的历史周期律，探索出一条实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的道路，永葆先进性纯洁性，确保党始终成为中国特色社会主义事业坚强领导核心。

免费试阅14天