抗议蔡英文进阶版 台退休军警办“丢鞋跟车”运动大会

（联合早报网讯）不满年金遭砍，一群台湾退休公教军警人员如影随行跟着总统蔡英文的行程全台趴趴走。有人发起分区“退休公教军警体能战技运动会”，项目包括“鞋类掷远掷准”还有“跑步—追上车辆合影”，优胜者将晋级“全国冠军赛”。

据台湾《联合报》报道，近日，蔡英文到地方视察的行程经常走漏风声，反年改团体透过脸书和Line不断转发消息，号召众人一起到活动现场抗议。抗议活动遍地开花，还抗争出一套标准作业模式，反年改人士掌握蔡英文行程后，会派先遣人员到场“场勘”，根据维安部署拟出教战守则，包括车队行进路线、离开路线，以及被封锁的范围或、突破点在哪里等，内容非常详细。

而为了吸引更多人加入，最近抗议活动的通告还出现了“进阶版”，将抗议变成一场场的全台体能战技巡回赛，参赛人员资格不限，优胜者可获得该区代表资格，晋级“九三全国冠军赛”。

据网络转发的贴文内容，比赛项目有两种，第一项是“鞋类掷远掷准”，参赛人员自备鞋子，投掷鞋类数量不限，但是必须有效飞越栅栏和犬类障碍，命中目标区为优胜。第二项虽然是看似普通的“跑步”，但必须“追上车辆者并合影”才能得到优胜，距离则没有限制。至于比赛评审是谁？内容特别写道“重金礼聘台湾菜小姐亲自担任评审”，欢迎众人踊跃参加运动会。

不过，网上流传的“桃园青创中心”以及“板桥台艺大”分区运动会，后来都因为蔡英文行程临时喊卡而取消。

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