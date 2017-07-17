大陆报名世大运 柯文哲：恐怕是二军

（联合早报网讯）中国大陆队有110位选手报名2017台北世界大学生运动会（世大运）个人赛，台北市长柯文哲被问到，这是否为大陆满意柯在双城论坛的表现，成为两岸交流的突破口，柯文哲今天表示，事实上中国大陆选手都以全国运动会为主，不好意思说最好的选手都去全国运动会了，这个恐怕是二军。

继世大运团体赛中国大陆缺席，这次个人赛已有180人完成个人赛的报名，其中包括选手110人，已填报的运动种类包括田径、击剑、跆拳道、桌球、举重、武术，至于实际报名情况将以报名系统关闭后为主。

台湾联合报报道，柯文哲17日上午出席活动后受访表示，中国大陆本来世大运就一定会参加，只是代表团的大跟小，因为他是世界大国，不可能在这个世界这么重要的比赛缺席。

柯文哲也提到，他去上海的时候，中国大陆透露，以前世大运好像都是六月、七月举办，是台湾要移到八月举办，跟大陆的全国运动会撞期，后来发现，全运会在大陆很重要，得奖还可以分房子、保障工作，事实上选手都以全国运动会为主，不好意思说，最好的选手都去全国运动会了，这个恐怕是二军。

媒体追问，双城论坛是否打开一些两岸交流的破口，柯文哲说，至少有一个对话的机制，让大家有一个转圜的余地，不然大家每一个都越讲越硬。

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