中国教育部对庆祝教师节提要求：务实简朴开展活动

（联合早报网讯）据中国教育部网站消息，近日，教育部印发《关于做好庆祝2017年教师节有关工作的通知》，《通知》要求，要务实、简朴开展教师节各项活动，主动接受社会监督。

中新网报道，通知明确，今年教师节的主题是：迎接党的十九大，做好学生引路人。教育部将会同有关部门对党的十八大以来涌现的优秀教师典型进行分层次、成系列地挖掘和宣传，组织开展向黄大年同志学习活动，推选新中国教育名家大师、2017年全国教书育人楷模，开展当代教师风采微视频展播，会同中央电视台开展“寻找最美教师”等活动。

通知要求，各地各校要依据主题、结合实际，认真组织开展相关活动。一是突出“美”，大力宣传可亲、可敬、可爱教师典型。结合学习贯彻习近平总书记对黄大年先进事迹重要指示精神，通过多种形式深入挖掘宣传优秀教师典型，讲好教书育人故事，生动展示当代教师阳光美丽、爱岗敬业、无私奉献、成绩凸显的大美形象，唱响新时期教育改革发展主旋律，不断激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性。

二是强调“实”，不遗余力为教师解难题、办实事、做好事。要把对教师的关爱与尊重落到实实在在的行动上，解决实际困难、采取务实举措、落实惠师政策，少干扰、不添乱，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教。要重点关注乡村一线教师、离退休老教师、贫困教师以及因公殉职教职工家属，开展走访慰问活动，送去党和政府的关怀和温暖。

三是做到“广”，动员各方力量共谋划、同行动、齐参与。开放搞宣传、办活动，通过多种方式动员群众参与，让群众深入了解教育、教师，增进联系、增强共鸣。要鼓励社会力量举办尊师重教活动，提供必要的支持和便利。要结合“两学一做”学习教育常态化制度化，务实、简朴开展教师节各项活动，主动接受社会监督，确保广大教师过一个喜庆、祥和的节日。

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