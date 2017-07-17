施明德倡议公开台湾戒严反抗历史档案

（联合早报网讯）在台湾戒严时期被判过两次死刑的前民进党主席施明德说，无形的戒严枷锁仍停留在人们脑里、心里，转型正义还没落实，第一步应公开戒严时期所有的反抗历史档案，让下一代认识戒严时期反抗威权而受难的英雄身影。

台湾中央社报道，解严30年，施明德受访谈到这个议题时，说起一个“脚镣不在脚上，脚镣在心中”故事。1962年他因为“台湾独立联盟案”被捕，辗转被送到青岛东路三号“警备总部军法处看守所”，同房已关了10位政治犯，有3名是已判死刑的死囚。其中一位叫蔡秉堃，年约50岁出头，身高180公分。死囚都要被戴上脚镣，用粗钉钉死。蔡秉堃的脚镣只有25公分长，动作受到拘束，散步也只能碎步行走。

蔡秉堃案后来被发回更审，狱卒取下脚镣，再回到牢房时，外表看起来一下子年轻了十几岁，让施明德体会到，死刑对囚禁在牢里的人压力有多大。可是，施明德也发现蔡秉堃走路步幅，仍像脚镣在脚上时的窄幅、拘谨，完全不像他的身高应有的大步伐。施明德疑惑地问他，他只会笑笑地说；“有吗？我很自在啊”。可惜后来他又被判死刑，不久，就被枪决了。一个180几公分的人，拆除脚镣，走路还是小碎步，施明德从来没有看过他大步迈进。这个故事让施明德感叹，“脚镣不在脚上，脚镣在心中”。

提这个故事，施明德说，1945年国民党接收台湾到1987年解除戒严，将近40多年时间，经过二、三代，影响第三代、第四代，在这漫长岁月，戒严令不在了，但戒严还存在人们心中，“就像蔡先生的脚镣一样”。

施明德说当年美丽岛案要对抗的，就是民主五大害：党禁、报禁、戒严令、万年国会、御用司法。解除戒严令后，一些殖民统治的体制，逐渐被打破，包括国会全面改选、总统直选。但是，司法仍无法代表正义与公义，就像戒严令仍存在很多人心中和脑海里。

台湾社会年轻一代的父亲、祖父都曾活在戒严时代，戒严虽然解除，但是他们给孩子们的身教，却可以看到在戒严令下被扭曲的遗绪，使得台湾还不是一个正常的社会。像台湾社会对言论自由的渴望，却从一个完全不能讲话的戒严时代，变成言论不负责任的时代。

他进一步指出，尤其是脸书匿名攻击，非常不负责任，甚至有权势者可以购买脸书100个、1000个帐号，制造假舆论；施明德认为，维护自己的尊严很重要，却把别人尊严当成狗屎，这种社会真让人难过。

施明德也感叹，台湾人没有历史感。解严之后的转型正义，第一步应该诚实面对历史。特别是在戒严时期、威权统治年代，勇敢对抗压迫者的政治受难人，他们应该是台湾的英雄，可是到现在，民进党执政了，泰源五烈士还是叛乱犯。学者要写那段历史竟然叫当时特务、法官来诠释，台湾社会还是延续国民党那套思维。施明德喟叹，台湾人不尊重自己土地上的烈士。

他说，谈论历史最重要的是拿出证据，戒严时期的政治档案，应该要全部公开，不是放任某些人信口开河。这些历史，包括所有在国民党来台后及戒严时期，那些起身反抗压迫而受害的人，包括二二八事件被屠杀的台湾菁英，甚至包括民主进步党是怎么成立的？民主进步党的党名，是怎么来的？只要把档案全部公开，台湾人会自己找出真相，历史的价值就在这里，没有一言堂。

解严后的民主发展，施明德直言，以前的民主运动者，对抗的是殖民统治体制，斗的是制度、体制、蒋家政权；要求台湾人民有自己决定命运的权利，结束殖民地的体制与建立民主的制度。但是现在都是斗权力、权位，“不需要中国打台湾，这样斗下去，台湾绝对完蛋”。施明德说，和解是台湾唯一的路，需要一位领袖可以带领台湾走向和解。

“1992年国会全面改选，台湾可说结束外来统治，1996年选总统，等于对全世界宣示台湾是一个独立国家，因为只有独立国家才能选总统”，施明德说，解严30年，对于殖民体制，可以解决的问题1996年都解决了，包括文化上的、思想上的、教育上的，还没解决的问题需要时间化解，是需要国家领袖高度领导，领导者的国家目标可以决定人民的命运。

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