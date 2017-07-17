香港消委会查食用油 逾40款含塑化剂

（联合早报网讯）近年接连揭发食油安全事故，引起市民关注。香港消委会最新调查搜集60款市面常见食油，包括花生油、粟米油、芥花籽油、橄榄油等样本化验，发现41款含塑化剂，当中五款高于香港和欧盟标准；两样本检出残留溶剂哥罗芳，42款检出污染物氯丙二醇（3-MCPD）、46款检出基因致癌物环氧丙醇，另有九款检出微量或可致癌的污染物苯并[a]芘，当中一个样本高于欧盟标准。

香港明报网报道，检出塑化剂高于香港行动水平和欧盟含量上限的食油样本，包括“大昌食品优质纯正花生油”、“佳之选调和油”、“ Sunny Meadow Blended Canola Oil and Olive Oil”、“保得橄榄果渣油”及“Clearspring Organic Tunisian Extra Virgin Olive Oil Unrefined Cold Extracted”。而苯并[a]芘超欧盟标准的样本，则为“御万家粟米油”。

香港消委会指出，香港目前没有食油的安全标准，而测试检出的污染物，一般而言要大量及长期进食才会构成健康威胁，身体反应也因人而异。但该会认为，食油是普遍使用的烹调用料，消费者可从不同途径摄入，有一定安全风险，期望香港能制定相关法例，并敦促业界检视原材料及生产程序。

香港食安中心表示，会跟进化验报告，对塑化剂结果超出本港行动水平的样本进行风险评估，据现时检测结果，相信一般食用下不会对健康造成不良影响。

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