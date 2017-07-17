中印尼双方研讨“外国人在印尼就业”难题

（联合早报网讯）17日，由印尼经济统筹部和中国驻印尼大使馆联合主办、印尼中国商会总会承办、印中商务中心协办的“外国人在印尼就业政策与程序论坛”在雅加达举行，中印尼双方深入探讨获得解决这些难题的好办法。

据中新网报道，印尼经济统筹部副部长Rizal Affandi Lukman和中国驻印尼大使馆经商处公使衔参赞王立平出席论坛并致辞。印尼外交部、劳工部、司法人权部移民总局、贸易部、工业部、国企部、计划发展部等部门官员和印尼中国商会70余家会员单位参加了论坛。

据印尼经济统筹部副部长Rizal介绍，最近5年，中国对印尼的投资额增长了18倍，来印尼工作的中国人数量也在增长。

Rizal称，印尼每年签发给外国人的约6万张工作许可，半数以上是签发给中国、日本、韩国人的。这三个国家聘用来自本国的专家，是为了促进和推动在印尼所资助和投资项目的实施，这些项目在成功实施印尼政府加快基础设施建设规划中，具有十分重要的意义。

这位官员表示，移民许可程序的明晰和便利，有助于促进外资项目的平稳实施。

中国驻印尼大使馆经商处公使衔参赞王立平说，当前中印尼关系快速发展，但难免也会遇到一些问题和挑战，中国企业难以及时足额办理工作签就是其中之一。

王立平对印尼政府管控外国人到印尼工作表示理解，同时他认为：从中国在印尼的投资规模、项目性质和带动印尼就业来看，在印尼工作的中国人并不算多；而在印尼工作的大多数中国人并不是普通工人；从中国对外开放的经验和做法来看，宜理性看待外国人工作的现象，妥善解决这一问题更是一个逐步的过程。

王立平建议，加大中印尼在人力资源培训领域的合作，重点合作培训熟练技术工人；印尼方在受理工作签证申请上，应分类施策，体现灵活性；通过政府机构的协调与联动，将项目审批与其所需工作签证数量的审批挂钩。

印尼中国商会总会会长刘城介绍了中国企业在印尼投资遇到的工作签证审批耗时过长、工作签证期限过短和名额限制等困难，并提出了解决这一问题的一些设想。

印尼劳工部、司法人权部移民总局等相关部门官员介绍了印尼外籍劳工签证的法规、程序和投资许可政策，并与中国商会会员单位参会代表进行了现场互动交流。

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