蔡英文: “会把台湾顾好” 呼吁台商回台投资

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天出席亚洲台湾商会联合总会监事联席会议时，鼓励台商回国投资，为台湾年轻人创造优质就业机会；而对于回台投资遇到最大问题是土地，蔡英文说，前瞻计划预计可增加300公顷左右的土地，来支应产业的长期发展。

据台湾自由时报报道，亚洲台湾商会联合总会在台中市举办第24届第三次理监事联席会议，总统应邀致词，这项行程原本对外公开，因有反年改人士前去抗议，昨晚改为不公开行程，现场也加强维安。

蔡英文致词时表示，中台湾正在崛起，她请所有台商利用这次在台中开会的机会，多观察中部的发展，特別是在智慧机械、绿能、航太、新农业等中部独特的产业主题中，找到新的商机。

她也说，亚总会员有最好的投资眼光，亚总也帮助许多台商融入各国的经贸环境，在不同的投资面向都有很大的斩获，如果能够借助亚总及台商的经验和专业，台湾经济转型步伐一定会走得更稳健，现在相关政策配套和建设计划已经陆续就绪，就等台商回来投资。

蔡英文指出，她知道台商回台投资遇到最大的问题是土地，她上任以来一直积极在解决土地欠缺问题，在前瞻计划的城乡建设项目，有一项是“开发在地型产业园区计划”，将支持地方政府完成已划设工业区的开发，预计可以增加300公顷左右的土地，来支应产业长期发展。

蔡英文强调，政府一方面鼓励台商增加国内投资，为台湾年轻人创造优质的就业机会；另外一方面，政府也会持续协助企业布局全球，增强台湾的国际竞争力。目前正在推动的新南向政策，执行一年多来，已经累积许多成果，包括贸易额提高、投资合作的加速、来台观光人数增加等。

蔡英文也与现场台商分享“灭火器”乐团的歌曲“长途夜车”，这首歌描述台湾人在海外打拚的心境。她说，相信各位看了这首歌曲的MV一定很有感觉，她也请各位放心，她“会把台湾顾好，把各位的家顾好，请大家继续勇敢去走自己的路”。

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