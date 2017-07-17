台研究：台1/3儿童有精神疾患 3.1%曾想自杀

（联合早报网讯）台湾第一个全岛性儿童精神疾患研究发现，近1/3儿童有精神疾患需要专业评估、协助，且3.1%的孩子半年内有自杀念头，估计每10万名孩童就有3100名曾想自杀。

台湾中央社报道，台湾卫生福利部委托台湾大学医学院精神科教授高淑芬进行台湾第一个全岛性儿童及青少年精神疾病流行病学调查，希望获得台湾儿童及青少年各种精神疾患的终生及目前（最近6个月）盛行率，与这些精神疾患相关的心理、个人、家庭、环境的危险因子。

孩子的精神疾患会以发展、情绪和行为呈现，研究调查的精神疾患包含注意力不足过动症、对立反抗症、行为规范障碍症、自闭症、情感性疾患（持续性忧郁症、忧郁症）、焦虑症、特定畏惧症、饮食障碍、睡眠障碍等。

研究参考国民健康访问调查的抽样架构，以学校为单位进行分层群集抽样，并根据城乡区域选出台湾69所分布在19个县市的学校。总共有1万122名学童符合研究条件，其中4816名三年级（1352名）、五年级（1297名）、七年级学童（2167名），在家长及本人同意下进行临床诊断会谈。

会谈结果发现，精神疾患阳性诊断的加权终生盛行率为32.3%，目前盛行率为28.7%。依盛行率高低排序，以注意力不足过动症最高，特定畏惧症次之，梦魇睡眠疾患、焦虑症、对立反抗障碍症、自闭症等疾病盛行率都不容忽视。

台湾卫福部心理及口腔健康司长谌立中受访时表示，问卷及会谈结果显示6个月内盛行率达28.7%，意即全台有近1/3孩子有心理健康状况，需要专业评估与协助。最让人担忧的是孩子出现自杀意念的比例也很高。

研究发现，孩子有自杀意念的终身盛行率为7.9%、6个月的盛行率为3.1%；自杀计划则终生有3.6%、6个月盛行率为1.6%、自杀行为则分别为0.7%、0.3%。

谌立中说，以每10万人计算，等于在6个月内，有300名孩子曾有自杀行为；有1600名拟定自杀计划，有3100名曾有自杀想法，尤其在都市化程度高但家庭社经地位较低的孩子更明显。

研究团队将此结果跟2013年全民健康保险研究资料库比对发现，在2013年，注意力不足过动症跟自闭症的年盛行率分别为2.44%、0.33%，其他精神疾病都低于1%以下，明显低于这次田野调查结果。

高淑芬在研究的结案报告中分析，研究结果和欧美调查结果相似，学童的精神疾患并不少见。但比对健保资料库的低盛行率，显见仍有很多孩童没有得到应有的诊断与治疗。

谌立中表示，社会对精神疾患认识不足，且常有污名化，认为去看精神科是可怕的事情，但如果孩子出现精神状况却不及早处理，“对未来人生造成更大破坏”，就为时已晚。

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