大型政论专题片《将改革进行到底》今晚央视首播

（联合早报网讯）据中国央视新闻消息，十集大型政论专题片《将改革进行到底》第一集将于今日（17日）起在央视综合频道（CCTV-1）首播。

据介绍，第一集《时代之问》是整部专题片的开篇，也是总论，不仅有大量体现中共总书记习近平思考改革、部署改革、亲力亲为推动改革的珍贵画面，还有全面深化改革决策亲历者的生动讲述。节目从国内和国际视野出发，透过历史、当代和未来的时空坐标，围绕习近平治国理政新理念新思想新战略，讲述全面深化改革重大战略部署的决策过程，描述习近平改革理念的形成轨迹，系统阐释全面深化改革“为什么改”、“往哪儿改”、“为谁改”、“怎么改”、“如何改到位”等重大理论问题，勾勒全面深化改革具有“四梁八柱”性质的主要领域改革框架，概括总结全面深化改革的主要特征，讲述十八大以来的改革进程给群众带来的获得感。

《将改革进行到底》共分十集，分别为《时代之问》《引领经济发展新常态》《人民民主新境界》《维护社会公平正义》《延续中华文脉》《守住绿水青山》《强军之路（上、下）》《党的自我革新》《人民的获得感》。

7月17日至26日每晚8点，《将改革进行到底》在央视综合频道（CCTV-1）首播，连播10天，每天一集。央视财经频道、中文国际频道、新闻频道和部分省级卫视次日重播，央视网、“央视新闻”新媒体平台及中央主要媒体所属新闻网站、“两微一端”和主要商业网站上线播出。

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