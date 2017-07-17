乐视临时股东大会 供应商占领签到台追债

（联合早报网讯）中国A股上市的乐视网今日举行临时股东大会， 一批供应商到场追债。

据香港01新闻网报道，乐视网今日举行临时股东大会，一批供应商到场追债。该批供应商占据了签到台，并举起A4纸，纸上印有“乐视欠债乐视还！”字句。

乐视供应商来自全国各地，已经在乐视大厦外追债超过半个月。

其中一位供应商向记者表示，多次上京追债之后，乐视“挤牙膏”方式偿还了大约40%欠款，但仍有3,300万元（人民币．下同）未还，每间供应商欠款约由几十万至几百万元不等。

乐视网上星期发出通告，预期2017年上半年亏损6.37亿至6.42亿元。

近日有舆论质疑贾跃亭到美国继续电动车事业是“逃跑”，还称他在美国有豪宅。乐视超级汽车在微信发表《关于个別媒体把乐视汽车驻美办曲解为YT（跃亭）美国的家的声明》，称媒体所指的美国物业并非贾跃亭私人财产，而是乐视汽车生态美国洛杉矶驻美办兼接待办。

乐视超级汽车表示，该物业是乐视汽车中国高层到美国出差，以及常驻美国的乐视汽车员工住所。而贾跃亭并没有任何美国私人财产。

公司还表示，乐视汽车已经将上述房产抵押套现，用于发展电动汽车。

至于入股乐视的孙宏斌亦在朋友圈表示：“这里是我住过两次的地方。老贾手上还有好牌，老贾还年轻，我们应该有宽容失败的环境和氛围，我们应该支持老贾这种义无反顾的企业家精神。不盖棺不定论。支持老贾。”

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