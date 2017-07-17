壹传媒出售《壹周刊》商人黄浩5亿港元买入

（联合早报网讯）壹传媒今早约九时发出停牌通告，表示将短暂停止买卖，待刊发公司主要交易及内幕消息之公告，据壹周Plus报道，壹传媒行政总裁张嘉声于10时半与公司高层会面。

据香港01新闻网报道，《壹周刊》于上午约11时30分向员工发公告，指已接受W Brothers Investment Ltd.向壹传媒收购《壹周刊》及《忽然一周》、《Next+One》、《ME!》、《壹本便利》及《Face》的建议，而该项交易须经过公司股东批准，预计于9月底完成，而交易完成后，集团将会继续发行《饮食男女》及《交易通/青云路》，并加速其数码版。

据香港01新闻网转述《苹果日报》报道，这次交易该公司将以5亿港元买入《壹周刊》。

公告中表示这次决定出售，属整个转型计划的一个重要部分，现在买方已达成协议，承诺会继续投资。

港交所发公告指，W Bros. Investments Limited，是由独立第三方黄浩先生全资拥有之公司，持《都市日报》的商人黄浩月初落实以4亿港元卖盘，当时他表示会将套现所得用作投资“规模更大的华文媒体”。

《壹周刊》于1990年创刊，1995年发行量曾增至每期16万份。但近年因销量、广告收入下跌，多次传出要削减人手，亦有传只保留网上版本，不再刊印书籍。壹传媒年报显示，《壹周刊》广告收益持续按年下滑，2016/17年度下跌至5780万元，较上一年1.07港亿元大跌46.2%。

事实上，黎智英曾于去年2月的个人专栏上表示，有一名娶了女明星的黄某，经常向人表示有意洽购壹传媒，但从未与他接触，当时他承认有几位大人物与他接触试图收购，但强调不会与人洽售《壹周刊》。

香港01新闻网就卖盘一事向壹传媒非执行主席叶一坚查询，获回应指不接受访问。

壹传媒工会发表声明，指对此表示痛心，与《壹周刊》分离如同痛失手足，今早集团管理层在员工大会上，亦未有承诺效法《忽然一周》结业时，为遣散员工按年资提供额外补偿。

工会担心卖盘后能否维持《壹周刊》过往的敢言作风和新闻素质，以及员工能否保住饭碗，批评管理层一直未能明确交代发展方向，员工要于今早凌晨才收到通知会召开会员大会，批评员工形同等候发落的“人球”，终日惶惑不安。工会向管理层及新买家提出要确保《壹周刊》全体员工在自愿的情况下顺利过渡，以及过渡后承诺维护编采自主等诉求。



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