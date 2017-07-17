中国高速公路通车里程逾13万公里 位居世界第一

（联合早报网讯）从中国交通运输部获悉，目前全中国高速公路通车里程已达13.1万公里，较2012年年末新增4.1万公里，位居世界第一。

据中新网报道，截至目前，中国高速公路已覆盖约98%的城镇人口20万以上城市。

2013年，中国国务院批准了《国家公路网规划(2013年—2030年)》，中国国家高速公路网由七条首都放射线、11条南北纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里。规划建设展望线约1.8万公里，总里程13.6万公里，连接全国地级行政中心、城镇人口超过20万的中等及以上城市、重要交通枢纽和重要边境口岸。

中国交通运输部综合规划司巡视员任锦雄介绍，目前，中国国家高速公路在建里程约1.3万公里，正在实施扩容工程的路段总里程超过2800公里，预计到“十三五”末，中国国家高速公路主线将基本贯通。

任锦雄表示，近年来，中国高速公路发展呈现旺盛态势，投资持续高位运行，关键通道和重大工程稳步推进，高速公路在“促投资、稳增长”、服务国家战略、深化供给侧结构性改革上作出了重要贡献。

据透露，2013年至2016年，中国中央累计安排车购税资金2100亿元(人民币，下同)用于国家高速公路建设，在中央资金的带动下，全社会累计完成高速公路建设投资约3.1万亿元。随着一大批待贯通路段的建成通车和拥挤通道的扩容改造，高速公路对国家“三大战略”的支撑和引领作用明显增强。

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