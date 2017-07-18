台湾花莲七星潭深夜大火 柴鱼博物馆陷火海

（联合早报网讯）台湾花莲七星潭柴鱼博物馆今天凌晨3时许发生大火，因建筑物多为木造材质，火势迅速蔓延燃烧，现场爆炸声不断，浓烟火舌不断从建筑物窜出，消防队派出数十辆消防水车投入救援，火势一路从深夜烧到天亮，邻近饭店的游客纷纷拖着行李逃出屋内。

据中时电子报报道，花莲县消防局副局长长吴泰浚表示，凌晨2时58分民眾报案指出七星潭柴鱼博物馆有火焰冒出，共出动六个分队，总计18车43人力，现场以馆内左侧疑似接近餐厅附近火势最强最大，为避免火势波及后方八户木造民宅，第一时间先左右布水线控制范围。

占地500坪柴鱼博物馆全面燃烧，出动怪手破坏建物灭火，吴泰浚指出，由于馆内地下室堆放大量烟熏用木柴，火势虽控制住，但位居中央的二楼文化馆仍持续内部闷烧，直到清晨五时许才扑灭火势，所幸馆内两名员工第一时间自行逃离，并未造成人员伤亡，详细起火原因仍待调查。

位于七星潭的柴鱼博物馆，自2002年柴鱼老工场停业后，斥资2千万经重新翻修后而成，保留旧建物完整空间，也是台湾第一座以柴鱼制作产业为主题记录的地方性博物馆，也是游客到访七星潭必去景点，如今一把大火让馆内几乎全毁，损失难以估计。

免费试阅14天