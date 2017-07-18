乐视网：继续停牌不超过三个月，将继续推进乐视影业注入

（联合早报网讯）7月18日早间，乐视网信息技术（北京）股份有限公司公告称，7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过三个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过六个月。

据澎湃新闻报道，乐视网此次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（乐视影业）。目前，乐视控股（北京）有限公司（乐视控股）持有乐视影业21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。

根据乐视网公告，本次重大资产重组方案调整内容主要包括：因股权结构发生调整，乐视影业股东增加至46名，本次交易的交易对方或将增加至46名；乐视影业资产交易价格预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定；重新确定发行股份购买资产定价基准日；募集资金总额调整等。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认，公司将在相关事项确定后与全体交易对方签署新的交易协议，并召开董事会审议相关事项。

近日，乐视网与乐视控股签署了《收购意向协议》，双方约定将继续推进本次交易，上市公司将在首次停牌之日（2017年4月17日）起6个月内召开董事会审议本次重组方案。

目前因重组方案尚在论证及沟通过程中，需待方案确定后重新选择基准日，各中介机构开展相应的尽职调查、审计、评估及文件起草工作。

乐视网承诺，在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

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