台拟解禁日本牛 日媒：扩大日本牛市场

（联合早报网讯）日媒报道，台湾食品药物管理署宣布开放日本牛肉草案，将解除14年来禁止进口的禁令。台湾94%牛肉仰赖进口，这次能再进口到台湾，对日本来说预料能扩大日本牛肉市场。

据联合新闻网引述日本放送协会（NHK）报道，福岛核子事故后，台湾禁止包括福岛、茨城等五县的食品进口，因此，这五县的牛肉不在这一波解禁对象。

日本曾发生牛海绵状脑病（BSE），台湾2003年后禁止日本牛肉进口。台湾食药署透过现场调查日本国内的食肉处理场等，确认日本牛肉的安全性，且已多年未发生BSE，因此开始解禁程序。

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