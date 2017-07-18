万达商业资产更新影响A股IPO进程，排序延后至68位

（联合早报网讯）中国证监会网站信息显示，万达商业在A股的IPO最新排队信息显示，已由65名延后至68名。

据澎湃新闻报道，根据证监会公布的最新IPO排队信息显示，目前万达商业排在第68名，状态显示“已反馈”。而在一周之前，万达商业的排名在第65名。目前距离万达商业在A股IPO排队已有近两年的时间。

对于万达IPO排队顺序被延后的原因，有分析人士表示，这或许是因为万达商业因为这一系列的资产处置变动，需要进行IPO材料的补充和更新。按照一般流程，在IPO轮候排队后期，申请上市公司要完成预先披露IPO文件的更新，以符合新的公司资产财务状况以及融资需求。

记者此前在查询万达商业2015年9月提交的招股说明书发现，万达商业IPO文件中募资需求的包括万达电商、万达酒店等。但目前，万达商业的募资主体已经发生重大变化。

7月10日，万达集团在官网宣布，融创房地产分别以295.75亿元和335.9526亿元收购大连万达商业13个文化旅游项目及76家城市酒店，这笔交易总代价为631.7亿元。

而王健林631.7亿元卖掉的13个文旅项目和76个酒店本应在万达商业回A的资产包中。

曾和腾讯及百度共同成立的电子商务合影公司—万达电商公司目前仅剩下万达集团，腾讯及百度均已撤出。而万达百货已经收缩至40家左右，并且全部由万达自持，在2017年万达集团的主要工作目标中，王健林也并未提到万达百货。

此前万达私有化项目书显示，万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市，大连万达集团将回购全部股份，并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。

国际评级机构标普在17日的报告中表示，目前不确定这笔交易是否会影响万达商业在A股上市的进程。因为这样一笔规模庞大的资产处置是否会使其上市变得复杂并延迟上市时间。

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