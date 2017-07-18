甘肃“白银杀人案”今开审 或不会当庭宣判

（联合早报网讯）备受社会关注的甘肃“白银连环杀人案”将于今日上午在白银市白银区人民法院第一法庭不公开开庭审理，嫌疑人高承勇涉嫌故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、侮辱尸体罪四项罪名。该案或不会当庭宣判。

据中新网报道，1988年至2002年，甘肃白银市和内蒙古包头市接连发生11起强奸残害女性系列杀人案，导致11名女性被害，受害人中还包括一名8岁的女孩。该案于2001年8月被列为公安部部督案件。

案发后，警方对凶手的追踪一直没有停止过，警方从被害人的社会关系入手调查，并根据犯罪现场对凶手进行刻画，将嫌疑人圈定为1966年至1974年出生的男性。后来，这一范围扩大至1958年到1975年出生的男性。追凶28年，人工对比至少十万枚指纹。

距离首次作案28年后，去年8月，高承勇在白银市工业学校一小卖部被警方抓获。高承勇交代了其在白银、包头性侵杀害11名女性的犯罪事实。

据当年参与白银连环强奸杀人案专案组的警官介绍，抓获高承勇，突破口是家族基因比对。高承勇家族的一个人被外地警方抓获后，在比对基因时发现该人基因和白银连环强奸杀人案嫌疑人基因相似度很高，办案机关在海量信息中找到与高承勇相关的关键信息，通过提取他的指纹和DNA，与当年命案现场留下的指纹和DNA进行信息比对，就此确定了他的嫌疑人身份。

针对该案件，7月17日上午，甘肃省白银市中级人民法院召开新闻发布会通报案件情况。白银市中级人民法院新闻发言人赵永奇介绍，被告人高承勇涉嫌犯故意杀人案，由白银市公安局侦破，其于2016年8月27日被白银市公安局刑事拘留，同年9月30日被白银市公安局逮捕。随后，白银市人民检察院以被告人高承勇犯故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、侮辱尸体罪，向该院提起公诉。

白银市中级人民法院收到起诉书和案卷、证据后，依法就案情进行了程序性审查，符合受理条件，于2017年5月2日依法受理该案。

白银市中院披露，为充分保障被告人诉讼权利的行使，已为其指派援助律师，并依法送达了起诉书副本及刑事附带民事诉讼起诉状。

此外，院方还依法告知被害人近亲属有权依法提起刑事附带民事诉讼。各被害人近亲属均已提起刑事附带民事诉讼，并委托诉讼代理人。

鉴于高承勇连环杀人案社会关注度高，作案情节恶劣，案情非常复杂，白银市中院还邀请到公安局机关和检察机关刑侦、技术、公诉等相关人员，就该案事实证据等方面情况进行沟通协调，形成了补查证据意见，查缺补漏，确保该案事实清楚、证据确实充分，经得起考验。

甘肃白银市中级人民法院介绍，在开庭前3日，法院已将案由、开庭时间、开庭地点依法告知了相关诉讼参与人。高承勇连环杀人案，由于涉及大量隐私及规范性法律文件，案情复杂，因此不公开审理。同时，该案案情复杂，时间久，或不会当庭宣判。

针对此前网传“高承勇希望捐献自己的器官”的消息，赵永奇回应，截至目前，高承勇并未向合议庭提出捐献器官的申请。

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