高铁网上订餐调查：美食选择多 价格略高于实体店

（联合早报网讯）昨日起，中国铁路部门在各省会及计划单列市所在地的27个主要高铁客运站，推出动车组列车互联网订餐服务。虽然云南的客运站不在其中，但从昆明出发的旅客途经供餐站城市也可以订餐，享受沿途各站的美食。那么，旅客们在高铁上都能吃到哪些美食呢？价格如何？记者在12306网站上查询了19日昆明至上海和广州的高铁，看到在沿途站点的确能点当地的特色美食。虽然品种比高铁提供的套餐要丰富，但是价格明显高一些，其中配送费就要8元。

据云南网报道，据铁路总公司有关部门负责人介绍，昨日起，乘坐G、D字头动车组列车出行的旅客，可以通过12306网站、手机App等方式预订，既可以订所乘列车餐车供应的餐食，也可预订沿途供餐站供应的社会品牌餐食。此次试点的供餐站共27个，主要是上海、天津、广州、南京、杭州、西安、沈阳、长春、武汉、济南、福州、厦门、长沙、成都、重庆、兰州等省会及计划单列市所在地高铁客运站。订餐成功后，铁路站车服务人员会把餐食送到订餐旅客指定的车厢和席位。

记者查询昆明至上海的G1372次高铁看到，列车自营产品有鱼香肉丝拌面15元/份，红烧牛肉套餐40元/份，鱼香肉丝套餐15元/份。点外卖的话，一般配送费都为8元，有的店有最低起送价，有的店则没有起送门槛。例如，在贵阳北站，提供回锅肉套饭、辣子鸡套饭等，价格从32元~42元/套不等；长沙南站毛家饭店提供4个套餐，分别为红烧肉套餐、剁椒蒸鱼套餐、衡东油豆腐烧肉套餐、农家小炒肉套餐，每份价格从35元~38元不等；在南昌西站，有肯德基和麦当劳可以点餐。

而到了杭州东站，餐饮就比较丰富啦。除了传统的肯德基、德克士、真功夫(7月18日起售)外，杭州站还有一些特色餐饮也纷纷上线了，例如老娘舅提供的干菜扣肉套餐、茶树菇老鸭套餐和鱼肉狮子头套餐，价格从32元~35元不等；味千除了提供炒饭外，还提供盐烧鸡中翅，价格从25元~42元不等。

价格方面，就上述套餐的价格来看，部分套餐要高于在昆明实体店里的价格；同样，肯德基套餐外卖价格从42.5元~96元不等，价格也比在昆明市区肯德基实体店里的价格略高一些。

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