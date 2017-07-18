胡润报告：近半中国富翁考虑移民

（联合早报网讯）胡润研究院与汇加移民近日联合发布的《2017中国投资移民白皮书》显示，中国近一半高净值人群（资产1000万至2亿人民币）正考虑移民，子女教育问题是最主要原因，美国仍是首选移民目的地。与此同时，超过60%的富人对国内经济前景感到乐观。

据CNBC报道，这份报告基于2017年4月至7月胡润研究院与汇加移民对304位平均财富2000万元的已移民、正申请移民和考虑移民的中国高净值人群进行的专项调研。

报告显示，46.5%的受访中国高净值人群正考虑移民，9%已移民或在申请中。美国连续三年成为中国高净值人群投资移民的首选目的地；加拿大今年首次超越英国，升至第二位，英国退居第三，澳大利亚维持第四。

考虑移民美国的中国富人最喜欢的城市是洛杉矶，其次是西雅图，旧金山位居第三，纽约名列第四。

在被问及促使他们考虑移民的主要原因时，大部分富人将子女教育问题作为首要原因，其次是“居住环境”问题。

《胡润百富》创始人胡润（Rupert Hoogewerf）表示：“教育和污染正促使中国富人移民，如果中国能够解决这些问题，那么移民的主要动机将会消失。”

与此同时，报告还显示，超过六成的高净值人群认为未来3年中国房价还会有不同程度的上涨。超过六成的高净值人群对未来3年中国经济发展持谨慎乐观态度，其中22%认为中国经济将持续高速发展，44%认为中国经济将减速正向发展。

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