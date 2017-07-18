缅北战事八个月后 瑞丽重启中缅边境一日游

（联合早报网讯）7月18日，记者从云南省德宏州瑞丽市委宣传部获悉，关闭8个多月的中缅边境一日游项目已于7月10日正式恢复。瑞丽市委宣传部官方微博@大美瑞丽 也发布官方消息：据瑞丽市旅游局介绍，此次再度开放的中缅边境一日游以缅甸木姐市区为目的地，旅客以团队方式由旅行社统一到瑞丽市公安局办理临时出境证并由旅行社统一带领出境，全程不能单独行动。

据封面新闻报道，2016年11月20日，缅甸境内勐古、棒赛、105码、木姐等多地爆发武装冲突，包括克钦、果敢、德昂和若开在内的四支民族地方武装组成的联合部队，对缅甸政府军多处驻点展开攻击。大批缅甸边民通过中缅边境的畹町桥进入中国境内避难，中国方面给予了人道主义援助。

7月18日，瑞丽市委宣传部工作人员告诉封面新闻记者，缅甸境内木姐地区的战争已经结束，区域内生产生活、治安等已恢复，在确保游客安全的状况下，木姐市与瑞丽市方面共同重启了中缅边境一日游项目。

瑞丽市委宣传部官方微博@大美瑞丽介绍，从瑞丽市公安局旅游警察大队获悉，从6月16日开始，已对瑞丽市17家旅行社、2家旅游车队进行了常态化巡查，并对涉旅人员宣传出境游相关法律法规，以加强对出境游团队安全管理，督促“地接社”保障游客安全，不得损害游客利益，投保足额的保险，维护出境游客的利益。

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