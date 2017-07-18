中国人喝奶习惯调查：近八成人奶制品摄入量极低不达标

（联合早报网讯）近日在北京发布的“中国人喝奶习惯调查”结果显示：近八成中国人奶制品食用量不达标。

据科技日报报道，据悉，“中国人喝奶习惯调查”2017年6月在北京启动，调查采用宏观研究、医学专家访谈以及网络调查相结合的方式，样本覆盖29个省市自治区，历时一个月，获得有效样本5440个。数据库包括被访者基本信息以及日常食用奶制品情况，经数量分析、交叉分析等专业统计分析得出中国人喝奶习惯调查结果。

调查有三大核心发现，一是近八成中国人奶制品摄入量极低，食用量不达标；二是超七成中国人日常选择牛奶和酸奶为主，种类单一； 三是中国人对乳品质量和安全信心不足，影响消费量。

指导此次调查的中国医疗保健国际交流促进会常务副会长王铁城介绍说，1988年《中国居民膳食指南》中第一次提出了“300克牛奶计划”，即我国居民每人每天饮奶300克或相当量的乳制品。2017年年初发布的“十三五”全国奶业发展规划指出，奶业是现代农业和食品工业的重要组成部分，对于改善居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入具有重要意义。

虽然公众普遍知道奶类是膳食钙和优质蛋白的重要来源，是具有较高营养价值的天然食品，但为什么中国人牛奶摄入量停滞不前？调查显示，影响中国人奶制品摄入量提升缓慢主要出于“知识匮乏、喝奶习惯没养成、奶制品种类少、谣言”四大原因。其中，中国人最担心奶制品的安全问题，占总人数的57.9%，其次是奶源污染和含有激素，分别占到45.7%和42.5%，发胖和致癌也是中国人摄入奶制品所担心的问题，分别占24.3%和19.4%。

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