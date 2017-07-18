中印冲突158死？ 巴基斯坦媒体乱报假新闻挨轰

（联合早报网讯）中国和印度在锡金段洞朗地区的边境对峙已经长达月余、情势紧张，然而巴基斯坦媒体《Dunya News》似乎想再火上加油，竟在17日报道中国跨越边界向印度发射火箭炮，酿成印军158人死亡，甚至还有现场转播，标题及内容都十分耸动，但事后却遭印度外交部打脸否认了这起冲突，新闻照片也被网友发现是旧照，不少人网友也挞伐这家媒体是否在印度和巴基斯坦也有边境冲突的情况下别有居心。

据中时电子报引述印度《The Wire》报道，《Dunya News》是在巴基斯坦以乌尔都语报道、相当受到欢迎的频道，该媒体在17日下午5点30分报道了一则以“中国跨边界火箭炮造成158名印度士兵死亡”（Chinese cross border rocket attack kills 158 Indian soldiers）为标题的新闻，内容表示中国军队周一对印队边界发射了火箭，造成了158名印军死亡，还称这样的发展是伴随着中国在该地区连续的军演而来，中国央视还播放了长达2分钟的影片，展现了在演习中用机枪、迫击炮、防坦克手榴弹等武器，跨越边境攻击印军的地堡据点。

这则报道不仅只有文字讯息，也有电视新闻画面的片段，新闻中记者用电话做连线，说道“不断涌入的消息”表示中国的火箭炮酿成158人士兵死亡，但没有提及消息来源为何，同时该媒体在网络新闻版本也放上了一张军队车辆陷入火海的照片，也未附上照片来源，事后被网友抓包该照片是过去印巴边境冲突的旧照。

就在这则报道发布的4个小时后，印度外交部发言人也发表声明表示这是一个毫无根据的恶意恶作剧，也说负责任的媒体不应该做出这种报道。但尽管惨遭官方打脸，《Dunya News》目前仍未将新闻片段及推特推文撤下，网络新闻也只将被抓包的旧照换成军人持枪的“档案照”后继续报道。

近来印度对于边界问题十分头大，在东北边的锡金段洞朗地区和中国因修建道路导致了领土纠纷，双方对峙长达月余，并互相指责彼此的错且持续增兵，但根据目前双方的官方报道，仅是在彼此的边境对峙，并无武力冲突。另外，印度在北方和巴基斯坦因喀什米尔的主权问题再次爆发冲突，从这个月开始双方军队在边境冲突，酿起多起死伤事件。

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