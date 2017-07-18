发改委：关注房地产、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向

（联合早报网讯）中国国家发改委7月18日就宏观经济运行情况举行新闻发布会。在回答媒体提问的“如何看待上半年企业非金融类的对外直接投资有大幅度下降，及相关部门下一步会不会对对外投资的监管政策做出一些调整”时，国家发改委政研室主任、新闻发言人严鹏程表示，“我们支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；支持以企业为主体、以市场为导向、按商业原则和国际惯例的对外投资项目。尤其支持企业投资和经营‘一带一路’建设及国际产能合作项目。同时，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。”

据澎湃新闻报道，“今年上半年，我国对外投资规模出现下降，原因是多方面的。这之中，既有去年同期基数较高的因素，也有我国经济发展持续向好、企业在国内投资信心增强的原因；既受外部环境不确定性增多、企业对外投资更加审慎的影响，也与去年底开始有关部门加强对外投资真实性合规性审查有关。”严鹏程说，“对外投资是我国企业参与国际经济竞争与合作、融入全球产业链和价值链的重要途径，国家发改委等有关部门将按照国务院要求，不断完善对外投资管理体制机制，在推进对外投资便利化的同时，有效防范对外投资风险，促进我国对外投资持续健康发展。”

此前的7月13日，商务部发言人高峰在介绍2017年上半年中国对外投资合作情况的例行发布会上表示，调控措施效果显现，2016年底以来，商务部会同国务院有关部门，在推动对外投资便利化的同时，加强了对外投资的真实性、合规性审查，非理性的对外投资得到有效遏制，对外投资结构进一步优化，涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资大幅下降。

今年1-6月，房地产业对外投资同比下降82.1%，占同期对外投资总额2%；文化、体育和娱乐业对外投资同比下降82.5%，占同期对外投资总额1%。

对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业，分别占同期投资总额的28.3%、18.3%、12.7%和11.4%。

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