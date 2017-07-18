中国官方发布2016年十大新词：吃瓜群众、洪荒之力入选

（联合早报网讯）18日，中国教育部、国家语委在北京发布的《中国语言生活状况报告(2017)》显示，洪荒之力、吃瓜群众等成为2016年中国媒体十大新词语，而葛优躺、辣眼睛、全是套路等成为年度网络用语。

据中新网报道，这份报告是教育部、国家语委连续第12次向社会发布年度语言生活状况报告。2016年，一大批反映社会百态的词语活跃在社会语言生活中，上述报告列出的年度新词从国家语言资源监测语料库130万个文本、18亿字次中经过筛选提取。

按照使用频次，报告列出的2016年度中国媒体十大新词包括：两学一做、冻产、表情包、洪荒之力、阿尔法围棋、网络大电影、摩拜单车、山寨社团、吃瓜群众、闺蜜门。

报告称，这些新词可以看出2016年中国社会生活中的重大事件，以及媒体和老百姓关注的热点。

例如，报告称一句“我已经使出了洪荒之力了”让没有获得金牌的傅园慧一夜圈粉300万，成为奥运赛场上最受人关注的运动员。“洪荒”典出《千字文》第一句“天地玄黄，宇宙洪荒”，“洪荒之力”可以理解为天地初开之时足以毁灭世界的力量。傅园慧口中的“洪荒之力”是指“尽了自己最大努力”。报告称，它的流行，有调侃，有希冀，勾勒出一幅民众渴望正能量的时代画卷。

除了年度新词，这份报告还给出了2016年度十大网络用语，这次网络语言包括：洪荒之力、友谊的小船、定个小目标、吃瓜群众、葛优躺、辣眼睛、全是套路、蓝瘦香菇、老司机、厉害了我的哥。

在分析“葛优躺”时，报告称，“葛优躺”用来形容随性、放松的状态，有解放身心、自我调剂的味道，但更多是指颓废或玩世不恭的精神状态。在分析“全是套路”时，报告称，套路原是武术运动的一种形式，“全是套路”现在泛指成套的技巧、程式、方法等，用来形容精心策划的一套计划，会算计人。

报告称，表面上看，网络流行语展现的是网民在语言使用上的创造力，但是其反映的深层次意义远远超过语言本身。网络流行语形成的原因分析，可以生动展示社会生活中普通人的关心与关注，以简单明了的方式呈现草根百态。

除了上述年度新词和网络用语，报告还将“长征精神、两学一做、杭州G20峰会、南海、里约奥运会、脱欧、美国大选、亲信干政、天宫二号、阿尔法围棋”选为2016年度十大综合流行语。

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