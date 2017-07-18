美盟友购无人战机遭拒 转购中国产品

（联合早报网讯）由于美国不愿向盟友出售最先进的无人战机，这些国家转而从中国大批购买价格较低的同类产品。

俄罗斯卫星网引述《华尔街日报》周一（17日）的报道称，沙特阿拉伯、约旦等美国盟友最近愈加频繁地使用中国产无人战机。埃及和阿联酋军事基地的卫星图像也出现了中国产无人战机的身影。

消息称，这些由中国仿造美国“捕食者”（Predator）和“收割者”（Reaper）等制造的无人战机被积极使用于战场，例如，利雅得用无人机在也门发动袭击。

《华尔街日报》指出，美国已长时间拒绝对外出售本国最强无人机，包括中东盟友。美国所有伙伴中，只有英国争取到购买最新型“捕食者”和“收割者”无人战机的权利。该报称，美国首先担心，无人战机可能落入敌人之手，被用来镇压内乱或破坏以色列在中东的军事优势。

在这种背景下，中国填补了美国盟友对此类战斗设备的需求，可提供与上述美国无人战机相仿、但价格却低很多的无人机。《华尔街日报》指出，这对华盛顿而言是“战略和商业上的失败”。

白宫国家安全委员会匿名代表向《华尔街日报》表示，美国政府正在仔细考虑无人战机出口政策的各个方面。他说：“我们时刻关注中国的动向。”

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