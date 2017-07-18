上海连续七天发布高温橙色预警，高温天气还将持续10天

（联合早报网讯）据上海气象部门预计，未来10天，大气环流较为稳定，37℃以上的高温酷暑天气仍将持续。其中，7月22-24日，副热带高压进一步加强，本市极端最高气温可达40℃左右。

澎湃新闻网的报道称，由于持续高温，大气中不稳定能量增加，午后易出现局地雷阵雨，可能伴有短时强降水和雷雨大风等强对流天气。此外，预计未来十天，没有台风影响华东地区。

另据上海发布消息，7月18日10时25分，上海中心气象台发布高温橙色预警信号。至此，上海已经连续七天发布高温橙色预警，第12个高温日也不请自来。

截至7月17日，上海35℃以上的高温天数累计已达11天。其中，12-16日，连续5天在37℃以上，7月14日的最高气温更是达到39.7℃。

其实，如果你经历过2013年的高温，今年还不算太热。

在上海气象史上，1934年和2013年都算得上是最热年份。1934年从6月1日入夏至9月中旬结束，整个夏季长达112天，高温日多达55天，为上海百年高温记录之最。其中，37℃以上的酷暑日达34天，出现了连续10天的酷暑日（6月23日至7月4日）。7月12日40.2℃的最高气温，曾一度是上海最高温记录。

但是，这个记录在2013年数次被打破。

2013年8月7日的最高气温达到40.8℃！2013年的高温也相当猛烈，出现了47个高温日，其中有24天是酷暑日，酷暑日最长持续时间也是10天（7月23日-8月1日），此外，8月4日-8月12日也是连续9个酷暑日。

“到现在为止，上海今年的高温日为11个，加上未来10天，为21个，与历史极值相差比较大，再往后的高温天数，还要根据实际情况再做预测。”气象专家表示，但从目前预报来看，22-24日三天，上海的最高气温可达40℃左右，“有可能会接近2013年创下的40.8℃的历史最高纪录。”

气象资料显示，上海徐家汇站自有气象记录（1873年）以来，仅在1934年、2009年、2010年、2013年、2016年出现过40℃及以上高温，其中历史最高记录为2013年8月7日的40.8℃，而40.6℃的史上第二高也均出现在2013年，这一年，也成为上海气象史上最热的一年。

“从近几年的情况来看，出现40℃以上极端高温的情况已不再罕见，基本上三年左右就会出现一次。”民间气象爱好者“小鬼”此前接受澎湃新闻网采访时称，一般来讲，出现40℃以上极端高温的关键性条件有两个，一个是副热带高压控制上海的强度很高，另一个是风向为西南风。在他看来，之所以近几年出现40℃的极端高温较多，可能与城市发展过快导致热岛效应有关系，特别是徐家汇站位于上海市中心，受到的影响可能更大。

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