国家宗教局局长：对已信教党员，要通过思想教育使其放弃信教

（联合早报网讯）中国国家宗教事务局局长王作安今天在党媒《求是》上发表评论文章指出，对已信教党员，要通过思想教育使其放弃信教。

文章称，正如列宁所指出的：“对于社会主义无产阶级的政党，宗教并不是私人的事情。”如果天真地认为宗教只是个人的私事，就会在政治上出大问题。

文章称，受到国际国内复杂形势的影响，中国宗教领域还存在着一些突出矛盾和问题。特别值得注意的是，境外利用宗教进行的渗透活动日益加剧，宗教极端主义在一些地方蔓延，非法宗教活动屡禁不止，网络非法宗教活动对现行宗教政策法规形成挑战，这些都成为影响国家安全和社会稳定的重大问题。

文章称，党员不准信仰宗教，这是每个党员不能触碰的一条红线。共产党员要做坚定的马克思主义无神论者，严守党章规定，坚定理想信念，牢记党的宗旨，绝不能在宗教中寻找自己的价值和信念。对已经信教的党员干部，要通过思想教育使其放弃宗教信仰，经教育后仍坚持不改的必须进行组织处理。

文章还写道，党员干部不仅不能信仰宗教，还要做执行党的宗教政策的模范，严守宗教政策法规红线。不得支持参与“宗教搭台、经济唱戏”，不得以发展经济和繁荣文化名义助长宗教热。禁止党政领导干部违规干涉宗教内部事务、参与经营活动，禁止党政机关和工作人员从宗教事务管理中谋取利益。

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