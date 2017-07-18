吉林农民网络直播编造洪灾谣言被警方拘捕

（联合早报网讯）中国吉林省吉林市一农民利用网络直播平台编造洪灾死亡人数，并谎称因洪灾造成的灾区通讯网络中断是政府为了隐瞒灾情而故意屏蔽的行为。18日，从吉林市警方获悉，这名高姓男子已被警方拘捕。

据中新网报道，7月13日，吉林省中部地区特别是吉林市出现强降水天气，部分地区遭遇特大暴雨，导致当地河流水势普遍上涨，发生严重汛情，特别是温德河发生历史第一位洪水，其中较为严重的是永吉县和丰满区。灾情发生后，多地网络通信中断。截至目前，已有18人死亡、18人失踪。

17日凌晨，就在吉林市丰满区旺起镇刚刚恢复网络通信不久，吉林市公安局丰满分局便获知，一名男子利用网络直播平台编造并传播谣言。“他在网络上直播了大概19分钟，编造这次洪灾已经造成100多人死亡，同时，谎称两日来因洪灾造成的灾区通讯网络中断是政府为了隐瞒灾情而故意屏蔽的信号。”丰满公安分局重案中队中队长李建堂称，这名男子通过网络快手直播平台，大肆编造谣言，并称多数救灾物资被堆放在政府领导家中。

警方于17日凌晨将涉嫌在网络上传播谣言的高某抓获。经查，高某系吉林市丰满区旺起镇四方村村民，28岁。洪灾过后，网络通信刚刚恢复，高某便进行网上直播，编造洪灾灾情。

高某交代，他只想通过网络直播圈粉，接受有人“打饷”。高某对自己的违法行为供认不讳，并感到很后悔，称愿意承担法律责任。

目前，高某己被警方拘捕，此案正在进一步审理中。

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