台湾指考成绩明公布 近六成上班族后悔所选科系

（联合早报网讯）台湾明天将公布大学指定科目考试（简称指考）成绩，全台4万7000多名考生面临选填志愿的重要关卡，“yes123”求职网以网络问卷对上班族进行的调查中，逾五成表示对当初选读科系感到后悔。

据台湾联合新闻网报道，选填志愿让多数考生及家长们如临大敌，将其视作会影响人生成败的重大转捩点，“yes123”求职网在6月29日至7月12日期间，针对“人生志愿选填与职场温拿鲁蛇调查”，取得1337名40岁以下大专院校毕业的正职工作者的有效问卷，其中有51.8%的人表示对选读科系感到后悔，59.7%表示若重新选择，不会选择相同科系。

根据调查，选读科系时被认为是最重要考量的因素为“个人兴趣”，占40.8%，其次为“考试分数落点”，占33%，“未来就业市场考量”只占14.7%。

毕业后，有63.4%的填答者认为，自己目前的工作“学非所用”；在回答对选读科系感到后悔的人中，有29.8%是在毕业开始求职后才感到后悔，显示出兴趣理想与现实的落差。

在求职过程中，有83.2%填答者认为存在“学历贬值”状况，33%的人认为，学历对求职的影响效力只存在一到三年，认为影响效力有三到五年的比例为21.5%，为次高。

除学历之外，逾半数人认为求学时期的“打工经验”：对目前职场帮助最大，占55.5%，其次依序为实习经验、社团经验及研究助理或助教等。

“yes123”求职网言人杨宗斌观察调查数据指出，进入职场越久，学历效应越淡化，在职场上累积的成绩才是能否升迁、加薪、跳槽的关键。

杨宗斌也提到，填答者中自认是职场温拿：胜利组的比例只有12%，再加上与家人、伴侣、子女关系等因素，只有8.4%的人认为自己是职场、家庭两得意的人生胜利组。

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