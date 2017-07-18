陕西公示省文史馆馆长拟任人选 目前由郭伯权担任

（联合早报网讯）陕西省委组织部官方微信公众号“陕西先锋”7月17日发布一批省管干部任职公示。其中，现任陕西省政府参事室（省文史研究馆）副主任、党组成员徐晔（1962.2）拟为省文史研究馆馆长人选，任省政府参事室（省文史研究馆）党组副书记。

据澎湃新闻报道，目前，陕西省政府参事室（省文史研究馆）党组副书记、省文史研究馆馆长职务由郭伯雄四弟郭伯权担任。

官方简历显示，郭伯权出生于1961年10月，陕西礼泉人，1987年1月入党，陕西省委党校研究生学历。

1983年3月参加工作后，郭伯权曾在陕西省礼泉县任职近20年，历任礼泉县新时乡信用分社会计，史德镇武装干事、县以劳养武办公室副主任，赵镇镇长、党委书记，县城建局局长，副县长等职。

2002年离开礼泉县之后，郭伯权先后担任陕西省彬县县委副书记、县长，省江河水库管理局（省渭河流域管理局）党委书记，省人民防空办公室副主任，渭南市委常委、副市长等职，并于2013年2月调任陕西省民政厅厅长。

2015年9月30日，陕西省十二届人大常委会第22次会议免去郭伯权的省民政厅厅长职务，10月1日出版的《陕西日报》头版披露了郭伯权被免职原因为“工作需要，另有任用”。

同年11月3日，郭伯权以“陕西省人民政府参事室（省文史研究馆）党组副书记、省文史馆馆长”身份公开亮相。

公开报道显示，郭伯权是2015年建军节前夕被通报落马的中央军委原副主席郭伯雄的四弟。

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