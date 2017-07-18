香港中低层雇员20年实际加薪仅7.8% 职工盟促政府停外判基层职位

（联合早报网讯）香港职工盟分析政府统计处工资及薪金总额统计报告，指2016年第三季私营机构中低层雇员 (包括督导级、技术员级、文书级及其他非生产级工人职级)每月平均薪金为15,338元（港币，下同），较1996年第三季的10,390元上升47.6%。但扣除通胀因素后，回归20年来，中低层雇员薪金累计只增了7.8%，平均每年增幅不足0.4%，远低于同期人均生产总值实质年均增幅的2.6%。

据香港01新闻网报道，港职工盟亦分析了不同职业的实质薪金变动，发现2011年起保安员及清洁工明显“增幅不少”；但普通文员及服务生过去20年累积增幅分別只有2.9%及5.3%，反映最低工资未能带动其他职业上调工资。

而政府的外判政策亦中低层雇员未能分享经济成果主因之一，1996年政府开始将大量基层职位外判，私营机构一般清洁工平均薪金只有4,829元，只有当时二级工人入职薪酬的56%；即使实施最低工资，清洁工薪金只有二级工人入职薪酬的七成。

职工盟呼吁政府立法推动集体谈判，让雇员可透过工会与资方商议薪酬待遇，提高劳方议价能力；而政府及公营机构应恢复直接聘用基层职位，让雇员享有合理待遇。



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